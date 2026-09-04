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04 сентября, 10:22

Наука

"Мосбилет" собрал самые увлекательные научно-популярные экскурсии для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Этой осенью в московских музеях и парках организуют развивающие занятия для детей. Мастер-классы проведут в Дарвиновском музее, парке "Северное Тушино", парке "Зарядье" и Московском зоопарке, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Цикл мастер-классов "Мир под микроскопом" организуют в парке "Северное Тушино". На занятии "Семена" ребята изучат строение фасоли и смогут начать проращивать семена. В ходе мастер-класса "Многообразие грибов" юные исследователи понаблюдают за дрожжами и плесенью, рассмотрят мицелий. Мастер-класс "Невидимые секреты пауков" будет посвящен видам пауков и их паутине.

Мастер-классы "Как устроен человек" и "В поле зрения" пройдут в научно-познавательном центре "Заповедное посольство", расположенном в парке "Зарядье". Юные участники узнают об анатомии человека, органах чувств, кровеносной и пищеварительной системах, а также о строении глаза.

В Московском зоопарке детей познакомят с анималистикой. В центре "Арт-зебра" пройдут мастер-классы по рисованию, участники смогут понаблюдать за животными. В центре восстановления и адаптации птиц также проведут занятия, на которых дети научатся изображать животных в движении и увидят редких птиц: неясыть, орлана-белохвоста, пустельгу.

В Дарвиновском музее состоится мастер-класс "Растения под микроскопом", на котором дети узнают о строении клеток и тканей. Также там пройдет занятие "Кто оставил след?", посвященное следам животных. Участники научатся различать отпечатки копыт кабана и косули, узнают о жилищах грызунов, лис, зайцев и медведей.

Приобрести билеты на мероприятия можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее для жителей и гостей Москвы была составлена подборка музейных площадок, где можно совместить романтические прогулки и погружение в историю. Среди них – усадьба Кусково, заложенная в XVIII столетии графом Петром Шереметевым. В ней сохранились дворец, пейзажный парк французского типа с прудами и несколько павильонов. Один из павильонов, "Грот", внутри отделан тысячами морских раковин, благодаря чему создается ощущение подводного мира.

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