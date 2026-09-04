Аэропорт Шереметьево работает штатно в условиях тумана

Фото: depositphotos/leonidp​

Туман не повлиял на работу аэропорта Шереметьево, авиагавань функционирует в штатном режиме. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Актуальную информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло аэропорта и в информационных ресурсах авиакомпаний.

Туман с видимостью 200–700 метров накрыл Москву с вечера 3 сентября. Он сохранялся до утра 4-го числа.

Ранее густой туман и сильный ветер помешали лайнеру авиакомпании Avianca во время перелета из Боготы в Пасто. Воздушному судну предстояло облететь горный массив и снизиться над аэропортом имени Антонио Нариньо.

Однако после двух неудачных заходов на посадку пассажиры начали терять самообладание: некоторые плакали, кто-то кричал от страха.