04 сентября, 05:19Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили прием и выпуск самолетов
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.
Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.
Ранее подобные меры также отменили в аэропорту Внуково. Авиагавань возобновила работу в штатном режиме.
Рейсы выполняются согласно расписанию. Подробную информацию можно узнать на онлайн-табло аэропорта.