Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили прием и выпуск самолетов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.

Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Ранее подобные меры также отменили в аэропорту Внуково. Авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

Рейсы выполняются согласно расписанию. Подробную информацию можно узнать на онлайн-табло аэропорта.