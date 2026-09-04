04 сентября, 05:38Происшествия
Возгорание на территории нефтебазы произошло в результате атаки БПЛА на Сочи и Сириус
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В результате атаки беспилотников на Сочи и Сириус на территории нефтебазы возник пожар. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Также в нескольких жилых домах и зданиях выбило стекла. Локальные возгорания были оперативно ликвидированы.
На местах обнаружения обломков дронов работают оперативные и специальные службы. Данные о пострадавших не поступали.
Ранее в результате обстрела города Каменка-Днепровская в Запорожской области погибла мирная жительница, еще два человека получили тяжелые ранения. В администрации города охарактеризовали действия атакующих как террористические, отметив, что под огонь попали мирные жители.