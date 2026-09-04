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04 сентября, 04:01

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще 13 украинских БПЛА, которые следовали в сторону Москвы в ночь на пятницу, 4 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Глава города добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщил об уничтожении еще 10 вражеских дронов, летевших в сторону столицы. Всего на данный момент сбито 23 БПЛА.

На фоне сообщений об атаке дронов столичные аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково ввели временные ограничения. В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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