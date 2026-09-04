TRT Haber: полиция ликвидировала в Стамбуле планировавшего теракт боевика ИГ

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В Стамбуле в ходе перестрелки с полицией ликвидирован предполагаемый боевик запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", который, по данным правоохранителей, готовил теракт на территории Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Операцию проводило антитеррористическое бюро полиции Стамбула в районе Султанбейли. Целью силовиков было задержание 21-летнего Беркана Д., подозреваемого в связях с ИГ и подготовке атаки. При попытке задержания мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции и был уничтожен ответным огнем.

В результате перестрелки пострадал один гражданский. По факту произошедшего начато расследование.

Ранее трое турецких полицейских погибли в столкновении с боевиками ИГ. Также ранения в столкновении получили еще восемь полицейских и один охранник. При этом были ликвидированы шесть террористов.