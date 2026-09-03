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03 сентября, 20:30

Технологии

Сбой зарубежных ИИ мог произойти из-за падения облачной платформы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой в работе некоторых зарубежных ИИ-сервисах мог произойти из-за падения облачной платформы Microsoft Azure. Об этом Агентству "Москва" рассказал аналитик департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Иван Костенко.

"Многие из этих сервисов зависят от его инфраструктуры. Microsoft активных инцидентов не объявляла и вину не признает", – отметил он.

Как подчеркнул эксперт, по данным Downdetector, видны лишь синхронные жалобы, а не первопричина. Одновременный сбой ИИ и обычных цифровых платформ показывает хрупкость инфраструктуры, добавил аналитик.

При этом пресс-служба нейросети "Алиса Al" и умных устройств указала, что ИИ работает в штатном режиме. Перебоев в работе нейросети не выявили. Пользователям доступны все функции, включая генерации текстов и изображений, а также обработка файлов и ссылок.

Пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе нейросетей вечером 3 сентября. В частности, пользователи из России сообщили о проблемах с ChatGPT, Claude, Grok, Gemini и другими сервисами с технологиями искусственного интеллекта. У многих не получалось отправить сообщение в чат и получить ответ от нейросети.

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