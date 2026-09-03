Цифровые сервисы Москвы успешно применяются в регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва передает регионам готовые IT-решения для образования, транспорта, здравоохранения и других сфер, позволяя им экономить на разработке и ускорять цифровизацию. Об этом сообщает РБК.

Столичные цифровые экосистемы – от "Московской электронной школы" (МЭШ) до карты "Тройка" и платформы "МосМедИИ" – уже работают за пределами города. Например, сервисы МЭШ подключены в шести регионах, карта "Тройка" действует в 37 субъектах, а к медицинской платформе "МосМедИИ" присоединились более 2 тысяч организаций из 75 регионов. При этом регионы получают не просто программные продукты, а полностью готовую облачную инфраструктуру, включая платежные шлюзы и алгоритмы.

Проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в классах начали устанавливать интерактивные панели, ноутбуки и высокоскоростной Wi-Fi, параллельно дорабатывалось программное обеспечение. Главная цель – отказаться от бумажных журналов и дневников. Уже с 2017 года система функционировала во всех школах столицы, а в 2025-м ее начали использовать колледжи, подведомственные департаменту образования и науки.

МЭШ представляет собой комплексную цифровую экосистему для учащихся, родителей и сотрудников образовательных учреждений. Туда входят электронные дневник и журнал, библиотека с проверенными материалами, а также сервисы для заказа юридически значимых документов, записи в секции, управления школьным питанием и получения итогов аттестации. Кроме того, платформа в автоматическом режиме выгружает медицинские справки из ЕМИАС.

Платформа дает регионам возможность получить доступ к столичным сервисам без затрат на разработку. МЭШ уже используется в Московской, Калужской, Тюменской областях, республиках Татарстан и Дагестан, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. К проекту подключились свыше 4,3 тысячи школ и порядка 5 миллионов пользователей. В этом учебном году участниками станут Вологодская, Мурманская и Тверская области, республики Башкирия и Карелия.

С 2013 года в Москве также действует первая единая транспортная карта в России – "Тройка". Она объединила весь городской транспорт, позволила ввести выгодные тарифы и избавила горожан от очередей в кассы метро. Сегодня доля безналичной оплаты проезда в столице превышает 90%.

Единая билетная система на базе "Тройки" рассчитывает свыше 3,5 тысячи тарифных вариантов исходя из вида транспорта, региона и срока действия абонемента. Карта работает на всех видах городского транспорта, включая метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК) и речные электросуда. Хранилище данных системы сопоставимо с дата-центрами самых больших российских банков.

На основе столичной модели возник проект "СберТройка" – совместное IT-предприятие города и Сбера. Регионы получают от Москвы бесплатную облачную платформу и платежные шлюзы. Благодаря этому карта действует в 37 субъектах. При этом пользоваться ей можно по всей России.

Городской сервис "Парковки Москвы" работает с ноября 2012 года как альтернатива уличным паркоматам. В 2022-м департамент транспорта провел ребрендинг, и приложение получило название "Парковки России", став федеральной платформой. Она собирает данные обо всех парковочных зонах, позволяет оплачивать парковку поминутно, исправлять ошибки в номере автомобиля или зоны до конца текущих суток, продлевать истекшую сессию и проверять штрафы. Единое парковочное пространство появилось в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Кисловодске. Приложение загрузили уже более 13 миллионов раз.

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) запущена в 2011 году для борьбы с очередями в регистратурах. Сейчас в ее контур входят все поликлиники, стационары и станция скорой помощи. Система перевела медицинскую документацию в цифровой вид, ликвидировав бумажную рутину. В основе – электронная медицинская карта с результатами анализов и обследований, электронными рецептами на лекарства и больничными листами.

В 2024 году подсистема ЕМИАС появилась в стационарах Санкт-Петербурга. Сейчас к ней подключились 26 городских больниц, а к концу этого года подключатся еще 9. Далее система начнет переходить и в поликлиники Северной столицы. Проекты реализуются в рамках соглашений между правительствами Москвы и Санкт-Петербурга.

Платформа "МосМедИИ" была создана на базе эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику в 2020 году. Благодаря алгоритмам медикам было легче изучать КТ легких пациентов с COVID-19. Сейчас нейросети анализируют также МРТ, рентгенограммы, маммограммы и флюорограммы. С 2024 года сервис бесплатно могут использовать государственные медучреждения в регионах.

"Мос.Хаб" – облачная платформа для разработчиков, обеспечивающая полный цикл безопасной разработки программного обеспечения. Сначала она была внутренним инструментом Москвы, но после ухода иностранных платформ в 2022–2023 годах его доработали и сделали доступным остальным регионам. Кроме хранения кода, можно использовать трекер задач "Мос.Трек", модуль документации "Мос.Вики" и встроенный статический анализатор, который ищет в проектах ошибки и уязвимости. Ее применяют уже свыше 30 тысяч разработчиков из более чем 80 регионов.

Московский инновационный кластер (МИК) создан в ноябре 2018 года, а в 2019 году появился его цифровой двойник – платформа i.moscow. МИК объединяет технологические и промышленные предприятия, научные центры и инвесторов. А платформа i.moscow совмещает более 50 цифровых сервисов. Участниками и партнерами МИК стали свыше 40 тысяч компаний из 87 субъектов.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) Москвы, запущенная в 2011 году, управляет движением в реальном времени. Датчики, светофоры, камеры и электронные табло объединены в единую сеть. Система следит за скоростью потока, плотностью движения и автоматически меняет параметры светофоров. Она распознает ДТП, выводит предупреждения о погоде и ремонтах, контролирует работу спецтехники и обеспечивает приоритетный проезд городского транспорта.

Московская модель ИТС стала основой для национального проекта "Безопасные качественные дороги". Столичный ЦОДД делится своими решениями с регионами.

С 2017 года Москва интегрирует разные виды транспорта в единую систему: метро, МЦК, Московские центральные диаметры (МЦД), наземный и речной транспорт. Ключевой элемент – транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), позволяющие быстро пересаживаться. Город обновляет подвижной состав: трамваи "Львенок Москва" и "Витязь Москва", электробусы, поезда "Иволга", проходят испытания беспилотные трамваи. Регионы адаптируют московские наработки при формировании своей транспортной инфраструктуры.

В столице также действует цифровая платформа "Московская медицина. Мероприятия". Она обеспечивает доступ к экспертным знаниям и развивает профессиональные коммуникации, объединяя врачей из столицы и других российских городов. Образовательный ресурс появился в 2020 году. На сегодняшний день на платформе прошло более 200 онлайн-мероприятий с участием свыше 1,2 тысячи спикеров.

