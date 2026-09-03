Москвичей предупредили о падении атмосферного давления 4 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Атмосферное давление в Москве опустится до 742 миллиметров ртутного столба в пятницу, 4 сентября. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, давление будет активно падать. Синоптик также предупредил об ухудшении погоды в ближайшее время.

Леус подчеркнул, что предстоящая ночь в столице будет прохладной. В центре города температура составит от 11 до 13 градусов.

В предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, в Москве ожидается резкое вторжение осени: столбики термометров опустятся до 14–17 градусов. Порывы ветра достигнут 13–18 метров в секунду. На каждый квадратный метр земли прольется до 23–28 литров дождевой воды.

Вместе с тем 8 сентября в столицу придет бабье лето. Ночью в это число температура воздуха составит 4–9 градусов, а днем – 13–18. На следующий день в сумерках потеплеет до 9–14 градусов, а днем ожидается от 17 до 22 градусов.

