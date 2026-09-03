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03 сентября, 18:57

Культура

Михалкову подарили икону из Донецка для его храма Рождества Христова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачи из зоны СВО и активисты движения "Друзья Медицины Донбасса" передали режиссеру Никите Михалкову икону XVIII века из Донецка. Ее подарили для строящегося храма Рождества Христова, сообщает РИА Новости.

Икону режиссер получил в ходе заключительного этапа вступительных испытаний в актерскую мастерскую Академии кинематографического и театрального искусства. По словам активистов и врачей, подарок стал знаком благодарности Михалкову за помощь его благотворительного фонда госпиталям, работающим в зоне военных действий.

"Это передал главный врач республиканской клинической больницы, большой наш друг, который нас принял в марте 2022 года. Фонд Никиты Сергеевича всемерно помогает различным госпиталям, и в дар, когда мы узнали, что Никита Сергеевич строит храм Рождества Христова, мы преподнесли эту икону. Она XVIII века", – рассказал представитель движения Юрий Казьмин.

Кроме иконы, режиссеру подарили солдатский шлем, ящик для хранения патронов и бутылку водки с надписью "За победу в Донецке".

Храм, который возводится по инициативе Михалкова, должен появится рядом с театром "Мастерская "12" Никиты Михалкова", художественным руководителем которого он является.

Ранее на пресс-конференции в Екатеринбурге Михалков предложил учредить премию имени Алексея Балабанова. Режиссер отметил, что ее могли бы получать юные деятели искусств.

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