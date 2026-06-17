Никита Михалков предложил учредить премию имени Алексея Балабанова

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил учредить премию имени режиссера Алексея Балабанова. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге, передает ТАСС.

Претендовать на награду могли бы молодые деятели искусств, рассказал Михалков. В качестве приза он предложил выдавать им маленькую копию памятника Балабанову.

Он подчеркнул, что режиссер достоин того, чтобы его имя было увековечено премией. По словам Михалкова, Балабанов всегда будет оставаться культовой фигурой в России.

Церемония открытия памятника Алексею Балабанову состоялась у Дворца молодежи в Екатеринбурге 16 июня. Скульптура весом 10 тонн представляет собой трамвайный вагон, на котором сидит режиссер. На мероприятии присутствовали сотни местных жителей.

