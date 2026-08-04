Обломки БПЛА частично повредили стену склада Wildberries под Тверью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обломки беспилотника частично повредили стену складского помещения Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа Тверской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

По его словам, сотрудники склада не пострадали. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Ленобласти после атаки дрона загорелся логистический центр Wildberries. Компания оперативно эвакуировала персонал и перенаправила входящие поставки на другие распределительные центры, чтобы минимизировать сбои в работе.

Губернатор Александр Дрозденко подтвердил инцидент и инициировал создание оперативного штаба для координации восстановительных работ.