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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали склад Wildberries в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

В операции, по его словам, применялись беспилотные летательные аппараты.

Удар привел к возгоранию на логистическом объекте, уточнили в пресс-службе маркетплейса. Предварительно, пострадавших нет. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

В связи со случившимся логистические цепочки были перестроены, прием поставок и отгрузку заказов начали осуществлять на других объектах, добавили в компании.

Еще одной целью Украины минувшей ночью стала Саратовская область. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре в Саратове и Энгельсе. В результате погибли два мирных жителя. Губернатор региона Роман Бусаргин пообещал оказать их семьям необходимую помощь.