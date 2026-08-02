Два человека погибли при атаке БПЛА на Саратовскую область

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Два мирных жителя погибли в результате атаки украинских беспилотников на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая помощь", – добавил глава области.

Саратовская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 2 августа. Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Саратове и Энгельсе. На месте работают все оперативные службы.

Ранее в селе Орловка Белгородского округа FPV-дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. В результате пострадал водитель – он получил осколочное ранение живота. Его доставили в городскую больницу Белгорода.