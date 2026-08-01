Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Запорожской области

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Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий по сбору доказательств, устанавливают тип и модель беспилотника, а также все обстоятельства произошедшего.

Действиям лиц, причастных к преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка, заключили в СК.

ВСУ атаковали автобус на автомобильной дороге Веселое – Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка 1 августа. Он перевозил работников Днепрорудненского железорудного комбината, которые направлялись со смены домой в город.

В результате удара 1 человек погиб. Еще 12 получили травмы разной степени тяжести, 2 из них находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.