Основательница Wildberries Татьяна Ким попала в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Персональные данные основательницы онлайн-ретейлера Wildberries и главы RWB Татьяны Ким появились в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Сведения о бизнесвумен администрация портала внесла в субботу, 1 августа. Ее, в частности, обвинили в публичной поддержке России.

С 18 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на логистические центры Wildberries. В частности, обстрелу подверглись склады компании в Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре, ставропольском Невинномысске и Симферополе.

Также были атакованы объекты в Новосаратовке Ленинградской области, Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге. В некоторых случаях из-за атак проводилась эвакуация сотрудников. Это коснулось логистических центров в Коледине, Подольске, Екатеринбурге и Сарапуле.

Ночью 29 июля произошел массовый налет вражеских беспилотников на Рязань. В результате загорелся местный логоцентр Wildberries. Позже компания сообщила, что большая часть товаров на складе уцелела, поскольку зона хранения почти не пострадала от огня.

Комментируя инциденты, Ким назвала их террористическими. Предпринимательница отметила, что действия нападавших не имеют логики и направлены на дестабилизацию и панику среди россиян.