Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим от атак ВСУ сотрудникам

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Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей сотрудникам, пострадавшим в результате атак ВСУ на логистические объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Первые выплаты тяжело пострадавшим и семьям погибших поступили 21 июля.

Кроме того, в маркетплейсе заявили, что уделяют внимание моральному состоянию людей: психологическую помощь оказали уже нескольким сотням человек. Компания поддерживает контакт со всеми, кто обратился за специализированной медицинской помощью.

В Wildberries отметили, что избежать массовых жертв удалось благодаря заблаговременной подготовке. На всех объектах регулярно проводились тренировочные учения, были назначены ответственные за эвакуацию и отработаны четкие алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях.

"Благодаря этому сразу же после объявления ракетной опасности люди были оперативно выведены из зоны риска, что позволило сохранить тысячи человеческих жизней", – заключили в компании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в настоящее время не принималось конкретных решений о государственной поддержке Wildberries. При этом представитель Кремля высоко оценил решение компании оказать поддержку продавцам, понесшим потери из-за атак на склады.

Атаки на логистические центры Wildberries начались 18 июля. Украинские дроны наносили удары по складам компании в подмосковной Электростали, в Котовске Тамбовской области, Краснодаре, ставропольском Невинномысске и Симферополе.

Целями для ударов становились в том числе объекты маркетплейса в Новосаратовке в Ленинградской области, а также в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Санкт-Петербурга. Сообщалось и об эвакуациях в логистических центрах Wildberries в Коледине, Подольске, Екатеринбурге и удмуртском Сарапуле.

Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады



