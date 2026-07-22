Складской комплекс в Ставропольском крае загорелся из-за атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В результате атаки БПЛА на окраине Невинномысска в Ставропольском крае загорелся складской комплекс. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в мессенджере MAX.

По оперативным данным, пострадали два человека. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и экстренные службы. Все сотрудники были эвакуированы.

Ранее мужчина погиб в результате атаки беспилотника на автомобиль на территории коммерческого объекта в Белгороде. После взрыва машина загорелась. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.