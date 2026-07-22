Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 05:17

Происшествия

Складской комплекс в Ставропольском крае загорелся из-за атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В результате атаки БПЛА на окраине Невинномысска в Ставропольском крае загорелся складской комплекс. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в мессенджере MAX.

По оперативным данным, пострадали два человека. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и экстренные службы. Все сотрудники были эвакуированы.

Ранее мужчина погиб в результате атаки беспилотника на автомобиль на территории коммерческого объекта в Белгороде. После взрыва машина загорелась. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

Читайте также


происшествияпожаррегионыВладимир Владимиров

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика