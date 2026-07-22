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22 июля, 16:22

Происшествия

Более 13 тыс жителей Владивостока остались без света из-за аварии на подстанции

Фото: depositphotos/chungking

Более 13 тысяч жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции "Улисс". Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

По информации надзорного ведомства, отключение затронуло дома на улицах Гульбиновича, Запорожской, Интернациональной, Калинина, Можжевеловой, Окатовой и других. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, их проведение поставлено на контроль прокуратуры.

Ведомство проведет проверку соблюдения законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также нормативных сроков устранения аварии. Восстановление прав граждан строго контролируется.

Ранее из-за аварии на подстанции электроснабжение прекратилось в подмосковных Люберцах и Котельниках. По данным ГКУ МО "Мособлпожспас", там произошло возгорание.

Вскоре на место прибыли 20 аварийных бригад энергетиков, в том числе 68 специалистов и 20 единиц техники, а также специалисты ПСЧ-231, ПСЧ-232 и ПСЧ-303 Мособлпожспаса и сотрудники федеральной противопожарной службы. Позже электроснабжение было восстановлено в полном объеме.

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