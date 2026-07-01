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01 июля, 15:59

Происшествия

Электроснабжение полностью восстановлено в подмосковных Люберцах и Котельниках

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

В подмосковных Люберцах и Котельниках полностью восстановлено электроснабжение всех потребителей. Об этом сообщили в ПАО "Россети Московский регион".

Подача электроэнергии возобновилась в 14:53. Для запитки потребителей привлекли резервные источники. Еще продолжаются работы по восстановлению поврежденного из-за технологического нарушения оборудования.

"После завершения ремонтных работ электроснабжение потребителей будет переведено на нормальную схему", – уточнили в организации.

Электроснабжение прекратилось в данных районах из-за аварии на подстанции 1 июля. По информации ГКУ МО "Мособлпожспас", произошел пожар.

Вскоре на место прибыли 20 аварийных бригад энергетиков, в том числе 68 специалистов и 20 единиц техники, а также специалисты ПСЧ-231, ПСЧ-232 и ПСЧ-303 Мособлпожспаса и сотрудники федеральной противопожарной службы.

Ранее масштабные аварийные отключения электроэнергии произошли в Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, функционирование объектов критической инфраструктуры осуществлялось в обычном режиме, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

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