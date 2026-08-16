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16 августа, 10:48

Мэр Москвы

Собянин: московский авиацентр участвует в спасательных операциях по всей стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил сотрудников авиаотрасли с Днем воздушного флота России и рассказал о работе Московского авиационного центра.

Авиацентр задействован в спасательных операциях по всей стране. Экипажи дежурят круглосуточно и прибывают на место происшествия за 10–15 минут. Они доставляют пострадавших в медучреждения, ликвидируют возгорания, ищут потерявшихся в лесах и устраняют последствия аварий.

Пять лет назад в центре открылся собственный учебный центр для повышения квалификации специалистов. На базе авиацентра также создан ремонтный цех, благодаря которому крупные работы по продлению срока службы вертолетов проводятся в Москве.

Помимо этого, специалисты центра внедряют новшества: создали транспортно-спасательную кабину для эвакуации граждан с высотных зданий, адаптировали систему гидравлического аварийно-спасательного инструмента для разбора завалов и ликвидации последствий ДТП.

Экипажи санитарных вертолетов регулярно транспортируют пациентов из других регионов в столичные больницы. Для работы за пределами Москвы в центре создали кран-манипулятор, передвижную авиаремонтную мастерскую и подвижный пункт управления.

В коллективе авиацентра в настоящее время работает более 500 специалистов: пилоты, спасатели, инженеры, диспетчеры и другие сотрудники наземных служб. На их счету тысячи спасенных жизней.

"Спасибо большое за высокий профессионализм и любовь к своей работе!" – сказал Собянин.

Ранее мэр сообщал, что в Московский авиационный центр поступил новый пожарный вертолет Ка-32А11ВС. Он оснащен системой авионики и локации, адаптирован для работы в плотной городской застройке и сложных условиях. По его словам, такие вертолеты применяются при крупных и природных пожарах.

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