Центр народной дипломатии в Того подготовил рэп-клип ко дню рождения Путина

Видео: телеграм-канал "Центр народной дипломатии в Того"

Филиал Центра народной дипломатии в Того подготовил рэп-клип ко дню рождения Владимира Путина. Об этом ТАСС рассказала руководитель организации Валентина Колесникова.

Съемки видео проходили в Ломе, столице Того. При создании поздравления использовался искусственный интеллект, а сам ролик опубликован в соцсетях Центра народной дипломатии и, по словам Колесниковой, получил много положительных откликов.

В создании видео участвовали сотрудники центра и студенты, обучающиеся в России. В частности, это Ламбони Дамекои, который изучал русский язык в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова, и Самюэль Афатоджи, являющийся выпускником Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ).

Колесникова отметила, что Афатоджи решил поступать в России, поскольку ему нравится политика Путина.

"Таких, как они, в Того немало – и все они смотрят на Россию с любовью и уважением", – подчеркнула она.

Руководитель организации объяснила выбор жанра для ролика тем, что африканцы являются подвижным и ритмичным народом, а рэп у них получается очень хорошо.

Путину 7 октября исполнилось 74 года. В этот день он проведет серию телефонных разговоров с главами других стран, которые будут поздравлять его с праздником. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин направил российскому лидеру свое поздравление. К нему присоединился лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Путина.