Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 14:08

Политика

Центр народной дипломатии в Того подготовил рэп-клип ко дню рождения Путина

Видео: телеграм-канал "Центр народной дипломатии в Того"

Филиал Центра народной дипломатии в Того подготовил рэп-клип ко дню рождения Владимира Путина. Об этом ТАСС рассказала руководитель организации Валентина Колесникова.

Съемки видео проходили в Ломе, столице Того. При создании поздравления использовался искусственный интеллект, а сам ролик опубликован в соцсетях Центра народной дипломатии и, по словам Колесниковой, получил много положительных откликов.

В создании видео участвовали сотрудники центра и студенты, обучающиеся в России. В частности, это Ламбони Дамекои, который изучал русский язык в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н. И. Вавилова, и Самюэль Афатоджи, являющийся выпускником Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ).

Колесникова отметила, что Афатоджи решил поступать в России, поскольку ему нравится политика Путина.

"Таких, как они, в Того немало – и все они смотрят на Россию с любовью и уважением", – подчеркнула она.

Руководитель организации объяснила выбор жанра для ролика тем, что африканцы являются подвижным и ритмичным народом, а рэп у них получается очень хорошо.

Путину 7 октября исполнилось 74 года. В этот день он проведет серию телефонных разговоров с главами других стран, которые будут поздравлять его с праздником. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин направил российскому лидеру свое поздравление. К нему присоединился лидер КНДР Ким Чен Ын. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Путина.

Читайте также


властьполитиказа рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика