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01:39

Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю дня рождения. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В телеграмме Ким Чен Ын назвал российского лидера "самым дорогим другом" и пожелал ему здоровья и благополучия. Глава КНДР отметил, что за последние два десятилетия Россия под руководством Путина "укрепила достоинство и статус державы" и демонстрирует всему миру свою позицию как "мощной процветающей страны".

Северокорейский лидер подчеркнул, что придает большое значение "всеобъемлющему стратегическому партнерству" с Россией и намерен дальше расширять совместную работу.

"Рад тому, что имею прекрасные дружеские отношения с вами и открываю новую страницу в развитии отношений между нашими двумя странами", – добавил Ким Чен Ын.

Путину 7 октября исполнилось 74 года. В этот день российский лидер проведет серию телефонных разговоров с главами других стран, которые будут поздравлять его с праздником. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин уже направил Путину поздравление с днем рождения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главным для Путина в день рождения остаются поздравления от его близких. Однако, уточнил он, глава государства редко проводит этот день исключительно в праздничном формате.

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