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29 сентября, 12:57

В мире

В Пхеньяне появится Центр открытого образования на русском языке

Фото: 123RF.com/diy13

В столице КНДР Пхеньяне завершается подготовка к созданию Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Минпросвещения России. Об этом заявил посол РФ в КНДР Андрей Подъелышев на втором Форуме ректоров российских и корейских университетов, передает ТАСС.

Центр откроется на базе Пхеньянского педагогического университета. Такие учреждения создаются за рубежом для преподавания русского языка, проведения образовательных и культурно-просветительских программ, а также для подготовки иностранцев к дальнейшему обучению в российских вузах.

Дипломат отметил, что в Северной Корее уже действует Русский центр при Пхеньянском институте иностранных языков. На его базе каждый год проводятся всереспубликанские языковые олимпиады, а его воспитанники демонстрируют отличные навыки владения русским языком, знания культуры и истории России, подчеркнул посол.

Подъелышев также обратил внимание на растущий интерес молодежи России и КНДР к языкам друг друга. По его словам, корейские студенты традиционно обучаются в российских вузах по квоте правительства РФ.

"Хотел бы заверить корейских товарищей, что они и в дальнейшем смогут рассчитывать на нашу помощь в вопросах подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на современном рынке труда", – добавил он.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын сообщил, что в нынешних суровых условиях Россия и Северная Корея укрепляют взаимное доверие и единство, совместно отстаивают справедливость и мир. Он также подтвердил непоколебимость намерения северокорейского правительства наращивать и углублять взаимодействие с РФ.

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