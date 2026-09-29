Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 15:22

Шоу-бизнес

Лерчек попросила прекратить производство по иску к своей экс-стилистке Янковской

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elvirayankovskaya_

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) попросила прекратить производство по гражданскому иску к своей экс-стилистке Эльвире Янковской, обвиняемой в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Данное обращение связано с частичным и полным возмещением ущерба потерпевшим. Дело также просят остановить и другие блогеры. При этом потерпевшие Анастасия Якушева и Евгения Филимонова продолжают поддерживать свои гражданские иски.

Ранее стилистка выплатила по своему делу 4 миллиона рублей, 2 из которых получила непосредственно Чекалина. Деньги стали компенсацией за подделки с рынка "Садовод", проданные клиентам Янковской под видом оригинальных вещей премиальных марок.

Контактируя с Лерчек, девушка предлагала блогеру привозить вещи из других стран по цене ниже рыночной. Чекалина согласилась и в течение 1,5 года покупала через посредницу предметы гардероба, но после очередного приобретения усомнилась в подлинности товаров.

Уголовное дело в отношении Янковской возбудили в 2022 году. В октябре 2025 года ее отправили в СИЗО. До этого она находилась под подпиской о невыезде, однако мера пресечения была ужесточена из-за систематических нарушений обвиняемой.

Читайте также


судышоу-бизнес

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика