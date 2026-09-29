Лерчек попросила прекратить производство по иску к своей экс-стилистке Янковской

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Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) попросила прекратить производство по гражданскому иску к своей экс-стилистке Эльвире Янковской, обвиняемой в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Данное обращение связано с частичным и полным возмещением ущерба потерпевшим. Дело также просят остановить и другие блогеры. При этом потерпевшие Анастасия Якушева и Евгения Филимонова продолжают поддерживать свои гражданские иски.

Ранее стилистка выплатила по своему делу 4 миллиона рублей, 2 из которых получила непосредственно Чекалина. Деньги стали компенсацией за подделки с рынка "Садовод", проданные клиентам Янковской под видом оригинальных вещей премиальных марок.

Контактируя с Лерчек, девушка предлагала блогеру привозить вещи из других стран по цене ниже рыночной. Чекалина согласилась и в течение 1,5 года покупала через посредницу предметы гардероба, но после очередного приобретения усомнилась в подлинности товаров.

Уголовное дело в отношении Янковской возбудили в 2022 году. В октябре 2025 года ее отправили в СИЗО. До этого она находилась под подпиской о невыезде, однако мера пресечения была ужесточена из-за систематических нарушений обвиняемой.