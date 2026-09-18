Адвокат стилиста Янковской рассказал, что Лерчек вернули 2 млн рублей еще в июле

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Адвокат стилиста Эльвиры Янковской, обвиняемой в особо крупном мошенничестве, Борис Асриян рассказал в беседе с Super, что она вернула блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) 2 миллиона рублей еще в июле этого года.

Речь идет об истории с поддельными товарами с рынка "Садовод", которые продавались под видом оригинальных вещей премиальных марок. Янковская представлялась профессиональным стилистом и предложила Чекалиной привозить из-за границы брендовую одежду по цене ниже рыночной.

Блогер согласилась и в течение 1,5 года покупала через посредницу предметы гардероба марок, например, Christian Dior, Prada и других, но после очередной покупки усомнилась в подлинности товаров.

Уголовное дело в отношении Янковской было возбуждено в 2022 году. В октябре 2025 года ее отправили в СИЗО. До этого она находилась под подпиской о невыезде, однако мера пресечения была ужесточена из-за систематических нарушений обвиняемой.