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18 сентября, 17:56

Шоу-бизнес

Адвокат стилиста Янковской рассказал, что Лерчек вернули 2 млн рублей еще в июле

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Адвокат стилиста Эльвиры Янковской, обвиняемой в особо крупном мошенничестве, Борис Асриян рассказал в беседе с Super, что она вернула блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) 2 миллиона рублей еще в июле этого года.

Речь идет об истории с поддельными товарами с рынка "Садовод", которые продавались под видом оригинальных вещей премиальных марок. Янковская представлялась профессиональным стилистом и предложила Чекалиной привозить из-за границы брендовую одежду по цене ниже рыночной.

Блогер согласилась и в течение 1,5 года покупала через посредницу предметы гардероба марок, например, Christian Dior, Prada и других, но после очередной покупки усомнилась в подлинности товаров.

Уголовное дело в отношении Янковской было возбуждено в 2022 году. В октябре 2025 года ее отправили в СИЗО. До этого она находилась под подпиской о невыезде, однако мера пресечения была ужесточена из-за систематических нарушений обвиняемой.

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