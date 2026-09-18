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18 сентября, 17:30

Город

В Москве выставили на торги особняк купчихи Булочкиной

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Историческое здание XVIII века в центре Москвы выставили на продажу с начальной стоимостью 263 миллиона рублей. Информация появилась на городском инвестпортале.

Купеческий особняк, площадь которого 1 тысяча квадратных метров, является объектом культурного наследия. Находится он по адресу Пятницкая улица, дом 15.

Торги, организатором которых выступает Центр управления городским имуществом, назначены на 6 ноября.

История здания связана с купчихой Марфой Булочкиной – до революции она была владелицей особняка. После 1917 года назначение объекта изменилось – сначала там разместили отдел НКВД, а позднее здание использовалось как отделение полиции.

Ранее в историческом здании на Гоголевском бульваре, доме 23, выставили на городские торги нежилое помещение площадью 172,2 квадратного метра. Подвал находится в пятиэтажном многоквартирном доме, признанном исторически ценным градоформирующим объектом, а назначение помещения не ограничено.

Заявки на участие принимают до 13 октября. Аукцион запланирован на 22 октября, он пройдет на электронной площадке "Росэлторг". В департаменте по конкурентной политике отмечали, что помещение можно использовать, например, под галерею современного искусства, магазин дизайнерской одежды или пространство с кофейней, библиотекой и коворкингом.

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