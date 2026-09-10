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10 сентября, 07:39

Город

Помещение в историческом здании на Гоголевском бульваре выставили на торги

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Нежилое помещение в историческом здании на Гоголевском бульваре выставлено на городские торги. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передал портал мэра и правительства Москвы.

Объект расположен по адресу Гоголевский бульвар, дом 23. Это подвальное помещение в пятиэтажном многоквартирном доме, признанном исторически ценным градоформирующим объектом. Площадь помещения – 172,2 квадратного метра, назначение свободное. По словам Пуртова, здесь можно открыть галерею современного искусства, магазин дизайнерской одежды или многофункциональное пространство с кофейней, библиотекой и зоной коворкинга.

"Размещение бизнеса в исторических зданиях может положительно повлиять на продвижение компании и ее привлекательность для сотрудников и клиентов", – отметил Пуртов.

Подать заявку на участие в торгах можно до 13 октября. Аукцион состоится 22 октября на электронной площадке "Росэлторг". Участникам потребуется регистрация в системе и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества города Москвы.

Ранее нежилое помещение свободного назначения было выставлено на городские торги в Тверском районе Москвы. Объект расположен по адресу 3-й Самотечный переулок, дом 13. Помещение находится на первом этаже многоквартирного жилого дома и имеет отдельный вход. Прием заявок на участие в торгах завершится 14 октября.

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