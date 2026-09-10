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10 сентября, 08:24

Общество

Температура воздуха в столичном регионе несколько дней будет превышать норму

Фото: foto.mos.ru

Среднесуточная температура выше климатической нормы ожидается в столичном регионе в течение нескольких дней. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, передает ТАСС.

По словам синоптика, в ближайшие дни в Центральном федеральном округе сохранится теплая погода, заморозков не прогнозируется. В четверг, 10 сентября, температура составит от плюс 21 до плюс 28 градусов. В пятницу, 11-го числа, ночью столбики термометров покажут 6–13 градусов, а в дневное время – 13–20 градусов.

При этом на юге округа может потеплеть до 27 градусов. А днем в субботу, 12 сентября, температура опустится до 18–23 градусов. На остальной территории столбики термометров покажут плюс 13–20 градусов.

В столичном регионе прогнозируются теплые ночи, добавила специалист, – порядка 6–11 градусов. Среднесуточная температура 10 сентября превысит нормальные значения на 4–5 градусов, 11 и 12 сентября – на 2 градуса.

Макарова также рассказала о температуре воды в реках Подмосковья. Сейчас она составляет 11–17 градусов. В Москве-реке у Звенигорода – 13 градусов, у Коломны – 16 градусов.

Ранее стало известно, что температура воздуха в столичном регионе до конца сентября может достигать 20 градусов. При этом рекордные показатели, превышающие эту отметку, фиксировались и в октябре.

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