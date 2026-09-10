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10 сентября, 15:24

Политика

В РПЦ заявили, что ответом на удары ВСУ по храмам станет молитва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участившиеся атаки Вооруженных сил Украины на храмы Русской православной церкви объясняются тем, что "одержимых бесом" украинских военных "корежит", заявил РИА Новости заместитель управделами Московской патриархии архиепископ Савва (Тутунов).

С 7 по 9 сентября украинские беспилотники атаковали храмы РПЦ в разных областях страны. Здания повреждены, но никто не пострадал. 8 сентября в Энергодаре (Запорожская область) был поврежден Богоявленский храм, который является крупнейшим в городе. А в ночь на 9 сентября под удар попал храм Спиридона Тримифунтского в Новороссийске (Краснодарский край).

Савва отметил, что духовным ответом Церкви на это должна стать молитва, а "земной ответ даст русская армия".

Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, в свою очередь, отметил, что удары по православным храмам совершаются на фоне гонений украинской власти на Украинскую православную церковь (УПЦ).

По его словам, те, кто на Украине стоит за политикой преследований канонического православия, похищений и убийств священников, "дважды не подумают, прежде чем направить дроны в любой православный храм, где бы он ни находился".

Ранее атака дрона привела к возгоранию купола храма Николая Чудотворца в селе Машково-Сурена в Тамбовской области. Пожар на высоте 40 метров был быстро потушен на площади 25 "квадратов".

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