Возгорание произошло на промышленном объекте в Новом Уренгое после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло на одном из промышленных объектов Нового Уренгоя после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в МАХ.

По его словам, атаку БПЛА отразили. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, размер и характер ущерба устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет. Глава региона рекомендовал жителям округа соблюдать спокойствие и брать информацию только из проверенных государственных источников.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, в свою очередь, сообщил, что пожар произошел на территории топливно-энергетического комплекса.

"Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Новороссийску, унеся жизни четырех человек. Еще 29 пострадали, власти города объявили траур. В знак скорби отменены все развлекательные мероприятия, а флаги приспущены.

Удар пришелся по жилым кварталам, объектам социальной сферы и предприятиям, повреждены десятки зданий, включая школы, детсады, храм и поликлинику. Следственный комитет уже квалифицировал произошедшее как теракт.