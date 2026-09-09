Три предприятия повреждены при атаке ВСУ на Новороссийск

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Три предприятия повреждены при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск, сообщил в телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Известно о повреждении восьми многоквартирных и частных домовладений, а также православного храма. В детских садах № 10 и 22 повреждены стеклопакеты, также повреждена школа № 15, где после предыдущей атаки шли восстановительные работы.

Серьезные разрушения получило здание поликлиники № 2, из-за чего прием пациентов временно приостановили. Помимо этого, удар пришелся по водопроводу на улице Магистральной, на улицах Советов и Магистральной повреждена троллейбусная контактная сеть, в связи с этим движение транспорта затруднено.

В городской больнице продолжают лечение 17 человек, 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Для устранения последствий развернут оперативный штаб.

Об атаке на город стало известно 9 сентября. В результате пострадали 29 человек и еще 4 погибли. По факту террористической атаки на Новороссийск возбуждено уголовное дело. Следователи установят обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть причастны к удару.

