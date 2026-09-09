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09 сентября, 12:45

Город

Рыбу Принцессу Лею подселили к паку Петровичу в "Москвариуме"

Фото: телеграм-канал "Москвариум"

Черный паку (травоядная пиранья. – Прим. ред.) Петрович, переехавший из небольшого аквариума столичного бизнес-центра в "Москвариум" на ВДНХ, познакомился с новой соседкой – паку по кличке Принцесса Лея. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе океанариума.

Принцесса Лея 5 лет жила в квартире в городе Александрове. За это время рыба выросла до 50 сантиметров, поэтому хозяйке становилось все сложнее обеспечивать ей подходящие условия в квартире. Узнав историю Петровича, которого в июле перевезли в Центр океанографии, женщина решила обратиться к специалистам "Москвариума".

Принцессу Лею привезли в океанариум и поселили в большом пресноводном аквариуме "Затопленный лес". Сам Петрович за два месяца в новом доме полностью освоился: рыба быстро адаптировалась к новым условиям и влилась в стаю сородичей. Специалисты отмечают активность и аппетит паку. Основу рациона составляет растительная пища, в том числе овощи.

"Затопленный лес" – один из крупнейших пресноводных аквариумов "Москвариума". Экспозиция объемом 620 тысяч литров воспроизводит экосистему бассейна Амазонки. Вместе с паку здесь обитают арапаймы, краснохвостые сомы, тигровые псевдоплатистомы и другие крупные пресноводные рыбы.

Понаблюдать за Петровичем и другими рыбами можно на mos.ru. Трансляции в экспозиции "Затопленный лес" ведутся каждый день с 10:00 до 22:00. В остальное время доступны записи прямых эфиров. Кроме того, зрители смогут увидеть русалку. Встретить ее можно во время шоу в 14:00, 15:00 и 16:00 в субботу, а также в 15:00, 16:00 и 17:00 в воскресенье.

Специалисты "Москвариума" спасли рыбу из бизнес-центра на Марксистской улице

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