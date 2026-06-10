Уникальная подводная трансляция из "Москвариума" появилась на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уникальная подводная онлайн-трансляция из центра океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ появилась на mos.ru. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам заместителя генерального директора "Москвариума" Ирины Мейнцер, благодаря трансляции специалисты центра надеются приобщить горожан к изучению и сохранению подводного мира.

Камера установлена в пресноводном аквариуме в экспозиции "Затопленный лес", в котором воссоздана экосистема Амазонки. Трансляции ведутся каждый день с 10:00 до 22:00. В остальное время доступны записи прямых эфиров.

Зрители смогут увидеть гигантских пресноводных арапайм, которых в "Москвариуме" очень много. Эти рыбы являются очень древними, так как жили еще в эпоху динозавров. Как правило, они достигают 3 метров в длину, а их чешуя очень прочная. Такие рыбы дышат воздухом и раз в 15 минут поднимаются на поверхность.

Кроме того, арапаймы моногамны. Они вместе обустраивают гнезда в сезон дождей, после чего самка откладывает десятки тысяч икринок, а самец их охраняет. Мальки всегда следуют за взрослыми особями, поэтому в случае их ухода защищать маленьких рыб становится некому.

Также в аквариуме обитают черные паку – крупнейшие представители семейства пираньевых. На дне можно увидеть и усатых краснохвостых сомов.

Помимо этого, зрители могут увидеть там русалку. Встретить ее можно во время шоу, которое начинается в 14:00, 15:00 и 16:00 в субботу, а также в 15:00, 16:00 и 17:00 в воскресенье.

Ранее в "Москвариуме" появились морские ангелы – уникальные крылоногие моллюски. В природе они обитают только в холодных водах и на большой глубине. Для них оборудовали специальный аквариум с подходящими условиями.