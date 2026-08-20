Захарова заявила о проработке сроков следующего контакта РФ и США

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Москва и Вашингтон прорабатывают сроки очередного раунда консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях. Об этом в интервью газете "Известия" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона, как и было условлено на переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле 23 июля, готова продолжать диалог с американскими партнерами.

В Москве рассчитывают перейти к предметному обсуждению приоритетных задач, решение которых должно обеспечить успешную и комплексную нормализацию отношений между двумя странами.

Захарова также отметила, что конкретные даты и логистика встреч по "раздражителям" не разглашаются по договоренности с американской стороной: стороны предпочитают вести такой диалог в закрытом режиме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение личных встреч с представителями США, как только американская сторона будет к этому готова. При этом представитель Кремля призвал не предаваться излишнему оптимизму, несмотря на состоявшийся контакт госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.