Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:57

Политика

Захарова заявила о проработке сроков следующего контакта РФ и США

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Москва и Вашингтон прорабатывают сроки очередного раунда консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях. Об этом в интервью газете "Известия" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона, как и было условлено на переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле 23 июля, готова продолжать диалог с американскими партнерами.

В Москве рассчитывают перейти к предметному обсуждению приоритетных задач, решение которых должно обеспечить успешную и комплексную нормализацию отношений между двумя странами.

Захарова также отметила, что конкретные даты и логистика встреч по "раздражителям" не разглашаются по договоренности с американской стороной: стороны предпочитают вести такой диалог в закрытом режиме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на продолжение личных встреч с представителями США, как только американская сторона будет к этому готова. При этом представитель Кремля призвал не предаваться излишнему оптимизму, несмотря на состоявшийся контакт госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Читайте также


политика

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика