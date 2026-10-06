Силы ПВО за день сбили 110 украинских беспилотников над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России сбили 110 украинских беспилотников над регионами страны за 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Перехват и уничтожение целей осуществлялись в период с 08:00 до 20:00. Беспилотники самолетного типа нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой и Ростовской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

При этом за сутки ликвидированы 1 750 вражеских дронов, 17 ракет большой дальности "Фламинго", две управляемые авиабомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

В ночь на 6 октября БПЛА атаковали жилые дома, хозпостройки и автомобили в нескольких населенных пунктах Подмосковья. В результате погибли два человека.