Три человека погибли при атаке БПЛА на маршрутку в Запорожской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В селе Басань Пологовского муниципального округа в Запорожской области дрон атаковал маршрутный микроавтобус, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате три человека погибли, еще трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших, по предварительным данным – водитель маршрутки.

Раненых доставили в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Медики принимают все меры для спасения пострадавших. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее женщина погибла в селе Березовка Борисовского округа Белгородской области из-за удара со стороны Вооруженных сил Украины. По данным оперштаба, от детонации взрывного устройства на территории домовладения она получила тяжелые ранения. Пострадавшую госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти.

