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Участник группы "Иванушки International" Кирилл Андреев собирается записать гимн к 80-летию отечественного хоккея и исполнить его на мероприятии к этой дате. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в 2026 году отечественному хоккею исполняется 80 лет. Артист добавил, что поддерживает связь со старшим товарищем, трехкратным олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком.

В России День хоккея празднуют 22 декабря. Дату учредили указом президента РФ Владимира Путина в июле 2026 года для популяризации и развития хоккея в стране.

В этот день в 1946 году начался первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Первым чемпионом страны стало московское "Динамо", серебро взял ЦДКА (Центральный дом Красной армии"), а бронзу – столичный "Спартак".

