Фото: ТАСС/AP/Eric Lee for The New York Times

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что новое перемирие по украинскому кризису будет достигнуто еще до Рождества. Об этом она заявила в эфире передачи The Five на телеканале Fox News.

По словам жены американского лидера, этого бы удалось достичь, если бы обе страны выразили готовность к переговорам. Кроме того, Трамп, отвечая на вопрос о рождественских пожеланиях, рассказала, что главным для нее является "мир во всем мире".

Первая леди дополнила, что хотела бы видеть больше перемирий.

Мелания Трамп принимала участие в организации перемирия в населенном пункте Алешки Херсонской области с 27 октября по 1 ноября. В городе действовал режим тишины, который прошел без нарушений, а Россия и Украина, по словам российского омбудсмена Яны Лантратовой, выполнили обязательства.

Позднее Трамп публично поблагодарила Москву и Киев за сотрудничество: в город завезли жизненно важную помощь и вывезли около 800 человек. Операцию она назвала успешной и выразила надежду, что она станет фундаментом прочного мира.

В свою очередь, Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера передать благодарность первой леди США за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алешек.