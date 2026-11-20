Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем и вручил ему нагрудный знак, грамоту и удостоверение почетного гражданина столицы.

"От имени москвичей, от себя лично поздравляю с этим замечательным юбилеем. Желаем нашему патриарху здоровья, дальнейшей активной деятельности на благо Москвы, москвичей, нашей Родины", – сказал градоначальник.

Мэр также поблагодарил священнослужителя за его деятельность по восстановлению духовно-нравственных ценностей, церковных реликвий, храмов и строительство новых храмовых комплексов.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уточнил, что в соответствии с внесенным мэром столицы и принятым городской думой постановлением патриарху присвоено звание "Почетный гражданин города Москвы".

Награда вручена за выдающийся вклад в укрепление межконфессионального мира и согласия, сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение историко-культурного наследия столицы, многолетнюю благотворительную и попечительскую деятельность в интересах страны и города.

Патриарх Кирилл поблагодарил за награждение его почетным званием. Он увидел в этих решениях отношение столичных властей к тому, что Русская православная церковь стремится делать для духовного воспитания горожан, от которого, считает священнослужитель, многое зависит.

Ранее Владимир Путин присудил патриарху госпремию за выдающиеся успехи в области гуманитарной деятельности. Подписанный главой государства указ также предусматривает присвоение главе РПЦ почетного звания лауреата.