Фото: ФКР Москвы

Жители исторического особняка на улице Маросейке в Москве придумали оформление мозаичного панно для своего подъезда с помощью искусственного интеллекта. Необычный элемент появился во время реставрации и капитального ремонта здания, сообщает "Мосинформ" со ссылкой на заместителя начальника управления информационных технологий Фонда капремонта Владимира Мирошниченко.

Он пояснил, что в большинстве российских регионов ремонт подъездов относится к дополнительным работам, тогда как в столице его включили в основной перечень. Вместе с ним обязательными являются восстановление систем дымоудаления, пожарного водопровода и внутреннего водостока, а также замена мусоропроводов.

По словам Мирошниченко, очередность включения домов в программу зависит от года их ввода в эксплуатацию, технических характеристик и общего состояния здания. Специалисты проводят оценку этих параметров перед планированием работ.

При этом капитальный ремонт подъезда не ограничивается обновлением стен и потолков. Он также предусматривает восстановление полов, лестниц и поручней, установку входных дверей и почтовых ящиков.

Цветовое оформление подъездов также могут выбирать сами собственники. Фонд предлагает типовые сочетания оттенков и устанавливает требования к качеству, безопасности и долговечности материалов.

Например, для стен используют моющуюся краску, устойчивую к выгоранию и влажной уборке, после которой не остаются разводы. Однако окончательное решение по дизайну отдельных элементов и цветам отделки остается за жильцами.

До начала ремонта Фонд капитального ремонта предоставляет собственникам перечень запланированных обязательных работ. Затем жильцы проводят общее собрание, на котором согласовывают состав работ и детали их выполнения.

С 2020 года такое голосование можно организовать дистанционно – на платформе "Электронный дом".

Иногда жители просят сохранить отдельные исторические детали интерьера. Например, во время ремонта подъезда на Кутузовском проспекте, доме 35, собственники обратились к специалистам с просьбой оставить деревянные поручни, установленные еще при строительстве здания в 1940 году. Поврежденные участки восстановили, а сами перила покрасили в первоначальный цвет.

Другой пример индивидуального оформления появился в особняке на Маросейке, доме 10/1, строении 1. У черного входа в подъезд разместили пейзажную мозаику, эскиз которой жильцы создали с помощью ИИ. Идея украсить здание таким образом возникла у них во время реставрации и капитального ремонта.

В Москве обновление подъездов входит в число обязательных работ по программе капитального ремонта с 2018 года. В 2026-м планируется привести в порядок более 770 подъездов.

Больше всего объектов обновят в Центральном административном округе – 185, Северном – 136 и Восточном – 131. Всего за период с 2022 по 2026 год отремонтируют почти 7,4 тысячи подъездов многоквартирных домов.

Ранее в Москве завершили капитальный ремонт шестиэтажного дома на Большой Якиманке, построенного в 1911 году. Специалисты восстановили декоративные элементы фасада, заменили поврежденные балясины, привели в порядок крышу, подъезды и инженерные коммуникации.

В 2026 году работы ведутся еще в двух зданиях с балюстрадами – на улице Острякова и Новинском бульваре, где обновляют фасады, кровли и инженерные системы, сохраняя исторические детали и цветовые решения.

