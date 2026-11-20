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Концепцию преподавания философии на нефилософских направлениях подготовки в вузах планируется доработать до февраля 2027 года, сообщили в министерстве науки и высшего образования России.

После этого планируется создать типовую рабочую программу и учебник. Как уточнили в министерстве, обновление курса предполагает обсуждение проекта концепции, разработку нового учебника с методическими материалами, а также согласование философии с другими предметами социогуманитарного ядра для обеспечения их взаимного дополнения.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что нужно будет определить объем знаний, который должны освоить "все без исключения" студенты.

"В то же время необходимо соблюсти баланс между едиными подходами к преподаванию и многообразием, исходя из специфики получаемых профессий", – добавил он.

Обновленный курс должен учитывать этические вопросы применения искусственного интеллекта – одну из актуальных философских проблем современности.

Ранее сообщалось о намерении учредить при одном из гуманитарных университетов России институт по изучению традиционных духовно-нравственных ценностей. Проект прорабатывают совместно Госдума и Минобрнауки, а сейчас переговоры по его реализации проходят с МГУ.

