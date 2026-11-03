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03 ноября, 19:53

Общество

В России может появиться институт изучения традиционных ценностей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин ​

Специальный институт изучения традиционных духовно-нравственных ценностей планируют создать при одном из гуманитарных вузов России. Инициативу прорабатывают в Госдуме совместно с Минобрнауки, рассказала вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова.

"Считаем, что вот эти структуры могут помочь в решении тех вопросов, которые стоят и перед нашей страной, и перед миром в целом", – сказала она на сессии "Народосбережение как национальный приоритет: координация, ресурсы, результаты", передает РИА Новости.

Вице-спикер уточнила, что по этому направлению идут переговоры с МГУ. По ее словам, создание таких структур сейчас рассматривается вместе с коллегами из министерства.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с Минюстом России работает над законопроектом о традиционных ценностях.

Председатель комитета Нина Останина отметила, что изначально депутаты сомневались в необходимости отдельного закона: уважение к старшим и младшим, историческая память, патриотизм и любовь к Родине казались очевидными. Однако выяснилось, что эти представления очевидны не для всех.

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