Nature: ученые открыли новый вид гигантского грызуна и назвали его в честь принцессы

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Ministry of Natural Resources

Ученые открыли новый вид вымершего гигантского грызуна, обитавшего на территории современного Таиланда, изучив оставшиеся от него зубы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

Род и вид получили название Yakamys sirindhornae. Находку отнесли к позднему эоцену, она сделана в бассейне реки Краби на юге страны, а материалом для описания стали нижний второй моляр и соответствующий ему нижний резец.

По подсчетам авторов работы, грызун весил от 21 до 47 килограммов, в среднем около 30 килограммов. Это значительно больше, чем у других известных представителей семейства Ischyromyidae того же периода, которые и без того считаются очень крупными.

Первая часть названия, Yakamys, восходит к тайскому слову yak – "гигантский" – и греческому mys, то есть "мышь" или "крыса". Вторая часть, sirindhornae, отсылает к ее королевскому высочеству принцессе Таиланда Махе Чакри Сириндхорн: так исследователи отметили ее многолетнюю поддержку научных и палеонтологических исследований в стране.

Ранее в Адыгее ученые обнаружили новый для России вид насекомых – редкую европейскую бабочку из семейства листоверток. До этого считалось, что эти бабочки обитают только в Западной и Центральной Европе. Сейчас трудно определить, обитал ли этот вид в Адыгее раньше, но оставался незамеченным, или же ареал расширился естественным путем.