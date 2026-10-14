Новый вид бабочек обнаружили в России

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Ученые обнаружили в Адыгее новый для России вид насекомых – редкую европейскую бабочку из семейства листоверток. Об этом рассказала РИА Новости сотрудник кафедры зоологии Академии биологии и медицины Южного федерального университета (ЮФУ) Валерия Слюнькова.

"Одним из ярких открытий стало обнаружение эпиблемы книциколаны (Epiblema cnicicolana). Это первая находка вида в России, а также его самое восточное местонахождение в мире", – поделилась она.

По ее словам, ранее считалось, что эти бабочки обитают только в Западной и Центральной Европе. Специалист отметила, что сейчас трудно определить, обитал ли этот вид в Адыгее раньше, но оставался незамеченным, или же ареал расширился естественным путем. Причиной мог стать схожий климат республики и южных регионов Европы.

Несмотря на принадлежность к листоверткам, многие из которых серьезно вредят сельскому и лесному хозяйству, для культурных растений найденная бабочка безопасна. Она питается блошницей дизентерийной, которая сельскохозяйственного значения не имеет.

Как отметила Слюнькова, находка важна прежде всего для понимания того, как расселяются насекомые и как идут миграционные процессы в условиях меняющегося климата. Исследования вели сотрудники университета в рамках проекта "Комплексное исследование бабочек-листоверток Ростовской области и сопредельных территорий".

Epiblema cnicicolana – небольшая бабочка с размахом крыльев от 14 до 16 миллиметров. На всем протяжении ареала обитания вид считается редким.

Ранее новые места обитания чужеродного грязевого краба Eurypanopeus depressus зарегистрировали в Таманском заливе и Азовском море. Отмечалось, что найденные половозрелые особи с икрой косвенно указывают, что вид акклиматизировался в регионе и способен сформировать популяцию.