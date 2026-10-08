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08 октября, 09:15

Наука

Чужеродный вид краба нашли в Черном море

Фото: 123RF.com/dmitreyivanov

Новые места обитания чужеродного грязевого краба Eurypanopeus depressus зарегистрировали в Таманском заливе и Азовском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института океанологии РАН.

Находки сделали во время сентябрьского этапа экспедиции "Черное море – 2026", участники которой выявили и новые места обитания недавнего вселенца. Экспедицию проводил Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Как пояснили специалисты, найденные половозрелые особи с икрой косвенно указывают на то, что вид акклиматизировался в регионе и способен сформировать самовоспроизводящуюся популяцию. При этом океанологи не исключают, что это ракообразное начнет конкурировать с местными видами, а также с еще одним обитателем – крабом Харриса.

Ранее новый вид краба отмечали у крымского побережья Керченского пролива и Азовского моря, в Севастополе и в западной части Черного моря. В Минобрнауки РФ отмечали, что до этого он встречался только у берегов США и в западной части Черного моря, а в Азовское море мог попасть с балластными водами через Керченский пролив, где активно ходят суда.

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