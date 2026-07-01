Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 16:55

Регионы

Медузу-хищника из Амазонки обнаружили в Астраханской области

Фото: телеграм-канал "Институт океанологии РАН"

Медуза-хищник, которая входит в список 100 инвазивных видов России, впервые была найдена в акватории Астраханской области. Об этом сообщили в Институте океанологии РАН.

По словам специалистов, пресноводных медуз Craspedocusta sowerbii обнаружили в акватории Приволжского Затона. Их родиной являются воды Амазонки, но сегодня эти медузы активно расселяются по планете.

"Ближайшая к Астраханской области точка обнаружения была зафиксирована летом 2023 года в Волгоградской области в створе Волго-Донского канала", – говорится в сообщении.

Ученые рассматривают несколько путей попадания медузы в Каспийское море: естественный дрейф вниз по течению Волги, балластные воды судов и миграция через водоплавающих птиц.

Медуза-хищник активно питается зоопланктоном, что способно подорвать кормовую базу молоди планктоядных рыб. Также медуза выдерживает полное пересыхание водоема, превращаясь в покоящуюся стадию – подоцисту, срок выживания которой достигает 40 лет.

По данным ученых, Craspedocusta sowerbii уже отмечен в Московской, Тверской, Нижегородской, Иркутской областях, на Дону и в Башкирии.

Ранее туристы пожаловались на "медузное желе" на берегах Черного и Азовского морей, которое могло возникнуть из-за роста солености последнего. Для беспозвоночных морских животных прогретая вода и ее высокая соленость – идеальные условия для размножения.

Кроме того, медузы могли скопиться у берегов Черного моря из-за большого количества кормовой базы и усиления течений.

Читайте также


животныерегионы

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика