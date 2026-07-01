Медузу-хищника из Амазонки обнаружили в Астраханской области

Фото: телеграм-канал "Институт океанологии РАН"

Медуза-хищник, которая входит в список 100 инвазивных видов России, впервые была найдена в акватории Астраханской области. Об этом сообщили в Институте океанологии РАН.

По словам специалистов, пресноводных медуз Craspedocusta sowerbii обнаружили в акватории Приволжского Затона. Их родиной являются воды Амазонки, но сегодня эти медузы активно расселяются по планете.

"Ближайшая к Астраханской области точка обнаружения была зафиксирована летом 2023 года в Волгоградской области в створе Волго-Донского канала", – говорится в сообщении.

Ученые рассматривают несколько путей попадания медузы в Каспийское море: естественный дрейф вниз по течению Волги, балластные воды судов и миграция через водоплавающих птиц.

Медуза-хищник активно питается зоопланктоном, что способно подорвать кормовую базу молоди планктоядных рыб. Также медуза выдерживает полное пересыхание водоема, превращаясь в покоящуюся стадию – подоцисту, срок выживания которой достигает 40 лет.

По данным ученых, Craspedocusta sowerbii уже отмечен в Московской, Тверской, Нижегородской, Иркутской областях, на Дону и в Башкирии.

Ранее туристы пожаловались на "медузное желе" на берегах Черного и Азовского морей, которое могло возникнуть из-за роста солености последнего. Для беспозвоночных морских животных прогретая вода и ее высокая соленость – идеальные условия для размножения.

Кроме того, медузы могли скопиться у берегов Черного моря из-за большого количества кормовой базы и усиления течений.