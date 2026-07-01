Госавтоинспекция Москвы подвела итоги рейда "Велокурьер"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Управление Госавтоинспекции Москвы подвело итоги рейда "Велокурьер". Результаты опубликованы в канале ведомства в мессенджере MAX.

Профилактическое мероприятие прошло 30 июня. За день инспекторами было составлено более 1,4 тысячи административных материалов за нарушения ПДД в отношении курьеров, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ).

"Контроль за данными категориями участников дорожного движения со стороны Госавтоинспекции Москвы будет продолжен", – говорится в публикации.

Ранее ГАИ провела рейд среди пользователей СИМ. В ходе акции было составлено около 4,9 тысячи административных протоколов о нарушении ПДД. Из них 2 306 материалов касалось самокатчиков, еще 996 – велосипедистов. Теперь указанным гражданам необходимо оплатить штраф.