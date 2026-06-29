Столичная ГАИ проведет рейд "Велокурьер"

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Рейд "Велокурьер" пройдет в Москве. Мероприятие начнется 30 июня, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что рейд будет организован в целях профилактики правонарушений среди лиц, которые оказывают услуги доставки. Сотрудники ГАИ попросят курьеров быть внимательнее на дороге, а также уважительно относиться к пешеходам при передвижении по тротуарам.

Также доставщикам напомнят о важности использования защитной экипировки со световозвращающими элементами и соблюдения требований дорожных знаков и сигналов светофора.

Ранее в столице в рамках рейда "СИМ" оштрафовали свыше 2 тысяч самокатчиков и велосипедистов. Автоинспекторы составили около 4,9 тысячи протоколов за нарушения правил. Мероприятие проходило с 20 по 21 июня.