Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 10:21

Транспорт

Столичная ГАИ проведет рейд "Велокурьер"

Фото: 123RF.com/milkos

Рейд "Велокурьер" пройдет в Москве. Мероприятие начнется 30 июня, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что рейд будет организован в целях профилактики правонарушений среди лиц, которые оказывают услуги доставки. Сотрудники ГАИ попросят курьеров быть внимательнее на дороге, а также уважительно относиться к пешеходам при передвижении по тротуарам.

Также доставщикам напомнят о важности использования защитной экипировки со световозвращающими элементами и соблюдения требований дорожных знаков и сигналов светофора.

Ранее в столице в рамках рейда "СИМ" оштрафовали свыше 2 тысяч самокатчиков и велосипедистов. Автоинспекторы составили около 4,9 тысячи протоколов за нарушения правил. Мероприятие проходило с 20 по 21 июня.

Чат-бот для жалоб на самокатчиков запустили в Москве

Читайте также


транспортгород

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика