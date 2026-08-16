Средства ПВО сбили 72 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение воскресенья уничтожили 72 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перехват дронов происходил с 08:00 до 20:00 16 августа по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее украинский БПЛА атаковал автобус в городе Горловка в ДНР. Информации о пострадавших не поступало. Кроме того, из-за очередной атаки дрона в Никитовском районе Горловки повреждено домостроение.

До этого водитель погиб в результате атаки БПЛА на гражданский автомобиль в селе Лобки Погарского района Брянской области. Местные власти выразили соболезнования родным погибшего и пообещали, что семье окажут всю необходимую помощь и поддержку.

